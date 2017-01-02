Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, kurum tarafından Diyarbakır'a 2003-2015 yılları arasında 3 milyar 212 milyon 499 bin 138 lira yatırım yapıldığını, 2016'daki yatırımlarla toplam tutarın 3 milyar 379 milyona ulaştığını bildirdi.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan bir barajda 45 milyon metreküp su depolandığını belirterek, 2019 sonuna kadar Diyarbakır'da tamamlanması planlanan 14 baraj ve 6 gölette 7 milyar 814 milyon metreküp suyun depolanmasını hedeflendiklerini aktardı.

Teröre inat yatırımların sürdüğünü, Diyarbakır'ın barajlarla ihya edileceğini kaydeden Acu, "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır iline 2003-2015 yılları arasında günümüz fiyatlarıyla toplam 3 milyar 212 milyon 499 bin 138 lira yatırım yapıldı. 2016 yılında yapılan yatırımlarla Diyarbakır iline yapılan toplam yatırım tutarı 3 milyar 379 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Acu, kertte Ergani, Kale, Silvan, Ambar, Başlar ve Kuruçay barajlarında inşaat çalışmalarının devam ettiğini anımsatarak, "Yüzde 52'si tamamlanan ve 18 bin 660 dekarlık sulama alanı bulunan Ergani Barajı'nın tamamlanmasıyla yıllık 8,3 milyon lira net gelir artışı ve 2 bin 400 kişilik ek istihdam sağlanacak." bilgisini verdi.

Sulama alanı toplam 139 bin 420 dekar olan ve yüzde 26'sı tamamlanan Çermik Kale Projesi Kale Barajı'nın tamamlanmasıyla 18 bin kişiye ek istihdam sağlanacağını, yıllık net gelir artışının da 63 milyon lira olacağına değinen Acu, "Silvan Projesi'nin kilit tesisi olan 175,5 metre yüksekliği ile Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı'nda ise 2 milyon 351 bin dekar arazi sulaması için gerekli su depolanacak, aynı zamanda enerji üretilecek. 160 MW kurulu gücünde olacak Silvan Barajı'nın yüzde 68'i tamamlandı. Projenin bu yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Başlar Barajı'nın yüzde 83'ü tamamlandı

Acu, sulama alanı 123 bin 250 dekar olan Ambar Barajının tamamlanmasıyla yıllık 52 milyar 4 milyon lira net gelir artışı ve 16 bin kişilik ek istihdam sağlanacağını aktardı.

Başlar Barajının sulama alanının ise 38 bin 200 dekar olduğunu belirten Acu, "İşte yüzde 83 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Projenin gerçekleşmesi ile yıllık 17 milyon lira net gelir artışı ile 5 bin kişilik ek istihdam sağlanması ve 2017 yılında bitirilmesi hedeflenmiştir. Kuruçay Barajının sulama alanı 50 bin 300 dekar olup, yüzde 28 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İşin bitim tarihi 18 Aralık 2016'dır. Projenin gerçekleşmesi ile yıllık 22 milyar 5 milyon lira net gelir artışı ile 6 bin 500 kişilik ek istihdam sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

- 293 bin 560 dekar tarım alanı suya kavuşacak

Murat Acu, Diyarbakır'da 8 baraj ve 6 göletin proje ve planlama çalışmaları devam ettiğini vurgulayarak, bunlardan Çüngüş Oyuklu Projesi ile 9 bin 250, Diyarbakır Dilaver Barajı Projesi ile 35 bin 750, Karacalar Barajı ile 42 bin 450, Kıbrıs Barajı ile 31 bin 750 dekar zirai alanın sulanacağını bildirdi.

Bulanıkdere Barajı ile 64 bin 20, Diyarbakır merkez Kolludere Barajı ile 7 bin, Diyarbakır-Çınar Dişlibaşak Barajı ile 2 bin 520, Dibni Barajı ve HES ile 79 bin 860 dekar zirai alanın sulanmasının hedeflendiğini aktaran Acu, bu rakamlarla toplam sulanacak zirai alanın 272 bin 600 dekar olacağını kaydetti.

Acu, proje ve planlama çalışmaları devam eden Diyarbakır Ergani Hendek Göleti ile 7 bin dekar, Diyarbakır-Çınar Karasungur Göleti ile 2 bin 730 dekar, Diyarbakır-Çınar-Alabaş (İhliyan) Göleti ile 2 bin 580 dekar, Diyarbakır-Çınar Soğansuyu (Küştiyan) Göleti ile 2 bin 570 dekar, Diyarbakır Çermik Pürkani Göleti ile 520 dekar ve Diyarbakır Eğil Nida Göleti ile de 5 bin 560 dekar olmak üzere toplamda 20 bin 960 dekar zirai alanın sulanacağını açıkladı.

Çalışmaların tümüne Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun büyük destek verdiğine dikkat çeken Acu, emeği geçen personel ve firma çalışanlarına da açıklamada teşekkür etti.