İstanbul'daki terör saldırısı

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SİVAS (AA) - İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Mesut Gürbüz'ün, Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyündeki yakınları olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Almanya'dan tatil için geldiği İstanbul'da, terör saldırısında yaşamını yitiren 28 yaşındaki Gürbüz'ün, köyde yaşayan ve taziyeleri kabul eden 57 yaşındaki ağabeyi Murat Gürbüz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada üzüntülerini dile getirdi.

Gürbüz'ün yengesi Herdem Gürbüz de Mesut'un saldırıdan 1 gün önce yurt dışından İstanbul'a geldiğini ve burada ablası Hatice Aksoy'u ziyaret ettiğini belirtti. Mesut'un terör saldırısında hayatını kaybettiğini öğrenince üzüldüğünü söyleyen Gürbüz, "İstanbul'a tatil için ablasının yanına gelmiş. Sonra da bu olay yaşandı, üzüldük. Genç yaşta ölüm haberini aldık, acı bir olay." dedi.

Mesut Gürbüz'ün bekar olduğu ve en son 2 yıl önce köyünü ziyaret ettiği öğrenildi.

Gürbüz'ün cenazesinin akşam köye getirileceği, yarın toprağa verileceği belirtildi.