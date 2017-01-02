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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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"Çipli kimlik" dönemi başladı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:56

ANKARA (AA) - Çipli kimlik kartlarına başvurular, bugün itibarıyla tüm illerde alınmaya başlandı.

Müracaatlarda, nüfus müdürlüğü personelince, başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası sorgulanarak, kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol ediliyor.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilen ve ICAO standartlarına uygun 1 biyometrik fotoğraf isteniyor.

Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınıyor. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydediliyor.

Başvuru alma sırasında kişiye kimlik doğrulama amacıyla PIN ile PIN bloke edildiğinde bunu kaldıracak PUK bilgilerini içeren zarf teslim ediliyor.

15 yaşını tamamlamış kişiler başvurularını şahsen yapabiliyor. 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almıyor ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocuğun fotoğrafı kimlik kartlarına basılabiliyor.

Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumdaki vatandaşların başvuruları ise "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınıyor.

Kimlik kartı ücretleri, 21 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği" uyarınca 1 Ocak 2017'den itibaren kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenenler için 16 lira, kayıp nedeniyle düzenlenenler için 32 lira olarak belirlendi.

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