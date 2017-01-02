Hindistan'da seçim kampanyaları din ve kast üzerinden yürütülemeyecek

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ANKARA (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, siyasetçilerin oy kazanmak için dini ya da sosyal sınıfı kullanmalarını yasakladı.

BBC'nin haberine göre, mahkeme, oy toplamak için dini ya da kastı kullanmanın yozlaşmaya neden olabileceğini vurguladı.

Yargıçlar tarafından yapılan açıklamada, "Laik bir eylem olan seçim sürecinde, dinin rolü yoktur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kişinin inancının bireysel bir seçim olduğu ve devletin bu tür şeylere müdahale etmesinin yasaklandığı belirtildi.

Karar mahkemede oy çokluğuyla kabul edildi.

Hindistan'da çoğu parti, adaylarını dinlerine ve bağlı oldukları kasta göre seçiyor ve seçim kampanyaları genellikle bu konular üzerinden yürütülüyor.



