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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Hazine 4,2 milyar lira borçlandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:09

ANKARA (AA) - Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 milyar 189,5 milyon lira borçlandı.

Hazine, ilk ihalede 2 yıl (553 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,35 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,65, bileşik faiz yüzde 10,93 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 207,6 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 104 milyon lira, net satış 1 milyar 120,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 447 milyon lira teklif geldi ve net 1 milyar 12,9 milyon lira satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1932 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Nominal teklifin 2 milyar 268 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 525 milyon lira, net satış 511,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 475 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 845 milyon lira teklif geldi ve net 569 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 4 milyar 189,5 milyon lira borçlandı.

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