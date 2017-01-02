02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İstanbul'daki terör saldırısı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:12

KASTAMONU (AA) - İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın cenazesi, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alınan Kaya'nın (31) cenazesi memleketi Taşköprü'ye getirildi. Kaya'nın naaşı, Taş Camisi'nde İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kurbantepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, terörü en ağır dille kınadığını belirterek, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik saldırıya maruz kaldık. Hepimiz şunu biliyoruz ki buna kimsenin gücü yetmeyecek. Birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü bozmaya asla güçleri yetmeyecek. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve ilçe halkına ise başsağlığı diliyorum." dedi.

Cenazeye, Kaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'da ailesiyle yaşayan ve özel bir gümrük firmasında çalışan Kaya'nın askerlik döneminden 2 arkadaşıyla yılbaşı gecesi buluşarak, onlara eşlik etmek için eğlence kulübüne gittiği öğrenildi.

Saldırıda Kaya'nın yanındaki bir arkadaşının da öldüğü belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Kastamonu'da hayvan ambulansı hizmete girdi
YEREL

KASTAMONU'DA HAYVAN AMBULANSI HİZMETE GİRDİ
Tosya Ülkü Ocakları'nda görev değişimi
YEREL

TOSYA ÜLKÜ OCAKLARI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ
Kastamonu Belediyesi Hayvan Ambulansı hizmete girdi
YEREL

KASTAMONU BELEDİYESİ HAYVAN AMBULANSI HİZMETE GİRDİ
Vali Yıldırım ve Başkan Babaş, şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL

VALİ YILDIRIM VE BAŞKAN BABAŞ, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Kastamonu'da balkondan düşen kadın öldü
YEREL

KASTAMONU'DA BALKONDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ