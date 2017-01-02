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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de baraj gölünün yüzeyi buz tuttu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:21

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinin içme suyunu karşılayan Nazmi Çiloğlu Barajı'nın yüzeyi dondu.

Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, il genelinde buzlanma olaylarının artmasına neden oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ardından ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve Sarıyayla Deresi üzerinde kurulu yaklaşık 1 hektar alanı kaplayan baraj gölünün yüzeyi dondu.

İlçenin içme suyunun sağlandığı ve 100 bin nüfusa yetebilecek kadar suyu temin edebilen barajın buz tutmuş yüzeyi, güzel görüntüler oluşturdu.

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