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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya'dan Haleplilere yardım

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:33

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bazı sivil toplum kuruluşları tarafından Halepliler için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, törenle uğurlandı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende, insanlığın gereklerinden birinin, başkalarının da acısını hissetmek olduğunu söyledi.

Kendilerinin de başkalarının acısını hissettiklerini belirten Nayir, "İnşallah Cenabıhakk'ın yanında da insan, Müslüman olduğumuzun göstergesi olacak bu faaliyet, bizim hayır defterimize yazılacaktır." diye konuştu.

Haleplilerin zor şartlarda yaşadığını dile getiren Nayir, "Oradakilerin her şeye ihtiyacı var ama her şeyden önce bizlerin duasına, yardım duygularımıza ihtiyaçları var. Gönderilen yardımların çok üzerinde bir anlam ifade eden bu uğurlamalarda Kütahya olarak üzerimize düşeni yaptığımız kanaatindeyim." dedi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kütahya Şube Başkanı Ramazan Gökmen de yakın zamanda Simav ilçesinden 2 tır unu, zor durumdaki Suriyelilere gönderdiklerini bildirdi.

Gökmen, bugün de bir tır un, bir tır da gıda maddesi ile giysi yardımı hazırladıklarını belirtti.

Daha sonra, TÜMSİAD, Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği iş birliğiyle toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, dualarla uğurlandı.

Törene, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Müftü Vekili Veysel Kükrek, Semerkand Derneği Şube Başkanı Kamil Keçeci, Beşir Derneği Şube Başkanı Mustafa Gülsever, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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