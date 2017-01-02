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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:48

MUĞLA (AA) - İstanbul'daki terör saldırısı, Muğla'daki 21 sivil toplum kuruluşu tarafından kınandı.

Menteşe Öğretmenevinde, "Muğla Sivil Toplum Platformu" adı altında biraya gelen 21 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, saldırıya tepkilerini dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Türkiye'nin etrafının kuşatıldığı, yedi düvelin tüm unsurlarıyla saldırdığı, İslam coğrafyasının kan gölüne çevrildiği bir dönemde sorumluluk bilinciyle hareket eden, insanların sesi olan sivil toplum kuruluşları olarak Muğla'da birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Terörün sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük sorunu olduğunu belirten Uçak, "Muğla Sivil Toplum Platformu olarak, ülkemizde ve dünyanın birçok bölgesinde yaşanan terör saldırılarında, insanlık dramlarında her daim sesimizi yükselttik. Sel olduğunda Samsun'a, deprem olduğunda Nepal'e, çukur kazıldığında kardeşlerimiz için Doğu ve Güneydoğu'ya, Çin zulmüne karşı Doğu Türkistan'a ve bombardıman altında kalan Bayırbucak'a el uzattık. Yardım kuruluşlarımızla birlikte o bölgelere gıda, giyecek, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri göndermek üzere iyilik hareketinin içinde olduk." dedi.

FETÖ ve onunla beraber hareket eden şer odaklarının her gün yeni projelerle harekete geçmeye çalıştığına işaret eden Önder Uçak, "Amaç, toplumda güven ortamını bitirerek birlik ve beraberliği baltalamaktır. Toplumun güvenini kazanmış sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine yönelik sistematik ve planlı itibar suikastları yapılmakta. Suyu bulandırarak Türkiye'yi kaos ortamına çevirme çabasında olanlara karşı her zamankinden daha uyanık olmalıyız." diye konuştu.

Yeşilay Derneği Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci de Muğla Sivil Toplum Platformu olarak Türkiye'de ve dünyada yaşanan terör olaylarında tepkilerini her zaman en sert şekilde dile getirdiklerini söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ayhan Balcı da FETÖ'nün, onun üst aklının ve iş birlikçilerinin güven ortamını bozmaya çalıştığını belirterek, "Onların oyunlarını bozmak, her türlü şüpheden uzak ve daha çok bir araya gelerek milli birliğimizi sağlamak görevimiz olacaktır. Geçmişte de bugün yaşananlara benzer olaylar oldu. Toplumumuzun zor dönemden geçtiği böyle zamanlarda birileri fırsatı ganimete çevirmek istedi, biz bunları yaşadık. Şimdi de ülkemizin içinde bulunduğu durumu fırsata çevirmek isteyen yerel, ulusal ve küresel aktörler var. Birlik ve beraberliğimizi koruyacak, ikbal düşkünü art niyetli kimselerin iyilik hareketlerini zafiyete uğratmalarına fırsat vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

STK temsilcileri, açıklamaların ardından Muğla Valisi Amir Çiçek'i ziyaret etti.

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