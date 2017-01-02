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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Yaylada mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:49
Yaylada mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 kişi, Aladağ'a bağlı Gerdibi Mahallesi Manastır Yaylası'nda "çardak" olarak tabir edilen barınakta yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Yiyecekleri biten ve sağlık sorunları da bulunan kişilere karayoluyla ulaşma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından helikopter gönderildi.

Helikopterle bölgeye giden ekipler tarafından kurtarılan 2 kişi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle Pozantı ilçesine bağlı yaylalarda mahsur kalan 35 maden işçisine jandarma ekiplerince helikopterle erzak ulaştırıldığı da hatırlatıldı.

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