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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle çok başlılığa son verecek, yasamanın, yargının, yürütmenin birbirinden bağımsız, birbirini denetleyecek hale getireceğimiz yeni bir sistemle inşallah ülkemizi yöneteceğiz.'' dedi.

Partisinin il binasında Kadın Kolları Başkanlığı üyeleriyle bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, hazırladıkları anayasa teklifinin TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildiğini hatırlattı.

TBMM'den geçtikten sonra anayasa teklifini milletle buluşturacaklarını kaydeden Çalık, ''Bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Bu bir rejim değişikliği değildir. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin üstüne basarak söylediği 'Bu bir rejim değişikliğidir' algısı oluşturmak istemelerinin, kafalarının arkasındaki en önemli hedef, bugüne kadar yapmış oldukları gibi bir algı operasyonu yapmak. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bir rejim değişikliği yapmıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet yönetimiyle yönetilmektedir. Yönetim şeklimiz cumhuriyettir. Hükümet sistemimizin adı parlementer Cumhurbaşkanlığı sistemidir.'' diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulduğu andan itibaren aslında partili cumhurbaşkanlığı dönemini yaşadığını aktaran Çalık, şöyle devam etti:

''Hatta ve hatta valilerin Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olduğu dönemleri yaşamıştır. 1961 Anayasanına kadar ülke partili cumhurbaşkanı tarafından yönetilmiştir. Dolayısıyla o dönem yönetimin adı cumhuriyetti sistemin adı parlementer sistemdi. Parlementer sistemde yaşanılan sıkıntıları ve krizleri biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle çok başlılığa son verecek yasamanın, yargının, yürütmenin birbirinden bağımsız birbirini denetleyecek hale getireceğimiz yeni bir sistemle inşallah ülkemizi yöneteceğiz.''

Bir gazetecinin ''Burhan Kuzu 2 partili sisteme geçileceğini söyledi. MHP, AK Parti'ye mi katılıyor?'' sorusu üzerine Çalık, asla böyle bir şeyin söz konusu olmadığı belirtti.

Çalık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok erdemli bir tavır sergileyerek, Türkiye’nin önündeki tıkanıklığın açılması adına destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

''AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yerli ve milli duruşuyla Türkiye’nin tarihine imza atacak çok önemli değişikliği birlikte yapmıştır. Ben katkısı bulunan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine de AK Parti'li milletvekilleri kadar teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımız, anayasa çalışmaları kapsamında destek vermeye çağırırken en büyük desteği Milliyetçi Hareket Partisinden gördük. Burhan (Kuzu) hocamın söylemiş olduğu sistem değişikli içerisinde Milliyetçi Hareket Partisinin her hangi bir şekilde AK Parti içerisinde birleşmesi asla söz konusu değildir. Milliyetçi Hareket Partisi kendi çalışmalarını yapacak, AK Parti kendi çalışmalarını yapacak.''

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