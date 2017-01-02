Doktor adaylarından Halepliler için kermes

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğrencilerinin kurduğu "Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu" tarafından, geliri Halepliler'e iletilmek üzere kermes düzenlendi.

Üniversitenin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, GAÜN Tıp Fakültesi dekanlık binası ile GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde düzenlenen kermese öğrencilerin yanı sıra Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Gülşen de katıldı.

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Cem Gökçen’in koordinesinde gerçekleşen kermeste konuşan Rektör Gür, tıp fakültesi öğrencilerinin böyle bir etkinlikle Halep’te mağdur ve mazlum halka el uzatmalarının, ne kadar duyarlı olduklarını gösterdiğini söyledi.

Üniversite yönetimi olarak yardım kuruluşlarına ve yardım eylemlerine her türlü desteği verdiklerini belirten Gür, "Bu gençlerin bu tür sosyal aktivitelere devam etmelerini istiyoruz, kendilerini tebrik ediyoruz. Elde edilen gelir Halep’teki mağdur ve mazlum insanlara teslim edilecek." dedi.