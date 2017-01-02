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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'dan Şırnak'a belediyecilik hizmeti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:11

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şırnak'a, içme suyu altyapısı başta olmak üzere çeşitli belediyecilik hizmetleri konusunda yardımda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak Belediyesine kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, aksayan belediyecilik hizmetleri için Antalya Büyükşehir Belediyesinden yardım talep etti.

Aynı zamanda Şırnak Belediyesine kayyum danışmanı olarak atanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şırnak'a bölge halkının hizmetinde kullanılmak üzere geçici olarak tam teçhizatlı itfaiye aracı, kepçe, paletli ekskavatör, çok amaçlı arazöz kamyon, damperli kamyon ve otobüs gönderdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Şırnak'a kendi atölyelerinde imal ettiği 172 döküm ayaklı kent mobilyası, 2'si engelliler için 7 takım spor aletleri grubu yolladı.

- "10 kişilik ekip sayesinde Şırnak'a su vermeye başladık"

ASAT Genel Müdürlüğünden 10 kişilik uzman ekip de Şırnak'ın en büyük sıkıntılarından olan içme suyu sorununu çözmek için kente gitti. ASAT ekipleri, zorlu arazi şartları, aşırı soğuk, kar ve tipiye rağmen kente su getirmek için yoğun çalışma içine girdi. Çalışma sonucu Şırnak'a su verilmeye başlandı.

Şırnak Belediyesine kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Antalya'dan gönderilen kepçe, ekskavatör, otobüs, kamyon, arazöz ve itfaiye aracının kente ulaştığını, bunun dışında gönderilen oyun grupları, oturma bankları, spor aletleri ve engelli spor malzemelerinin kurulumuna da başladıklarını bildirdi.

Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim için en önemlisi, Şırnak'taki su sorununu çözmek üzere bir ekip burada. 10 kişilik ekip çok yoğun bir çalışma yürütüyor. İçme suyu şu an Şırnak'ın en büyük sıkıntısı. Arkadaşlar Şırnak'ın zor şartlarında araziye çıktılar. Belediyeden getirdikleri ekipman, araç gereçlerle özverili bir çalışma yürütüyorlar. Şırnak'ın sarp kayalıklarında, kar kış demeden bizler için çalışıyorlar. Onların sayesinde Şırnak'a su vermeye başladık. Kentte yıkım oranı çok yüksek olduğu için şebeke hattında büyük kaçaklar var. Dağıtımda büyük bir problem yaşıyoruz. Kayıp kaçağı önlemek için de ayrıca bir çalışma yapıyorlar."

Şırnak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan da Menderes Türel'in Şırnak'a danışman olarak görevlendirilmesinin il için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Cizre'den Şırnak'a geçiş yaparken başkanımızın gönderdiği otobüsü gördüm, halkımızın bir kısmı geri dönüş yapıyor. Öğrencilerimizin, kadınlarımızın o otobüse binmesi beni çok mutlu etti, gurur duyduk. Her alanda başkanımız buraya sevgi ve gönül elini uzattı." ifadelerini kullandı.

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