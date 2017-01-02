İstanbul'daki terör saldırısı

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Ülkemizde çok farklı dil, din ve kültüre mensup insanlar, barış ve huzur içinde yaşamaktayken, izlenen yanlış politikalar sonucu bu kardeşlik ortamı derinden sarsılmış, büyük bir erozyona uğramıştır. Ne yazık ki bu ayrışma gün geçtikçe daha da kaygı verici boyutlara ulaşmaktadır. Bu hain saldırıyı ve buna sebep olan gerici zihniyeti kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, özgürlüklerin, öncelikle insana ve insanların yaşam tarzına saygı duymakla başladığını belirtti.

Son yıllarda artan gerici zihniyetin ve bu zihniyet sahiplerinin radikal söylemlerinin, vatandaşın yaşam tarzına müdahale seviyesinde şiddetin ön plana çıkmasına sebep olduğunu ileri süren Bingöl, şöyle devam etti:"İstanbul'da yaşanan alçakça saldırı, günler öncesinden insanımızın yaşam tarzına ve özgürlüğüne yönelik başlatılan planlı bir çalışmanın hain bir eyleme dönüşmesidir. Sosyal medyadaki troller ve yandaş medyanın günler öncesinden başlayan, yılbaşı kutlamalarına yönelik tehdit kokan söylem ve yazıları da terör odakları ile gericileri cesaretlendirerek farklı eylemlere ve böylesine menfur bir terörist saldırıya yöneltmiştir. Bazı kamu görevlilerinin de başını çektiği bir grubun, yılbaşı kutlamalarının bir 'Hristiyan adeti, Yahudi geleneği' olduğunu iddia eden görüş ve ifadeleri, bu kutlamalara katılanların hedef gösterilmesine yol açmıştır. Bu yaklaşım, anayasal bir suçtur ve cezasız kalmamalıdır."

Bingöl, bazı istihbarat örgütü mensuplarının son günlerde, hükümetin de yönlendirmesiyle asli görevleri olan terörle mücadele yerine, sosyal medyadaki hesapları takip ederek, iktidara muhalif olanları susturmakla meşgul olduğunu iddia etti.

Bingöl, "Ülkemizde çok farklı dil, din ve kültüre mensup insanlar, barış ve huzur içinde yaşamaktayken, izlenen yanlış politikalar sonucu bu kardeşlik ortamı derinden sarsılmış, büyük bir erozyona uğramıştır. Ne yazık ki bu ayrışma gün geçtikçe daha da kaygı verici boyutlara ulaşmaktadır. Bu hain saldırıyı ve buna sebep olan gerici zihniyeti kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Tekin Bingöl, hangi inanca ve kimliğe sahip olurlarsa olsunlar, bu kalleşçe saldırı sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.