Bodrum'da ocak güneşi

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da vatandaşlar, ocak ayında havanın ısınmasıyla sahil kenarlarında güneşin keyfini yaşadı.

AA muhabirinin Bodrum Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ilçede hava sıcaklığı 13, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Bodrum'un Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar güzel havada sahilde oturup güneşin keyfini çıkartırken, bazıları da çocuklarıyla gezinti yaptı.

Misafirleriyle sahilde gezen Nilgün Ebter, Bodrum'da her mevsimin ayrı güzel olduğunu, bugün de sahilde güneşin tadını çıkardıklarını söyledi. İlçeye Ankara'dan gelen Özlem Ebter de "Kar yağdığı gün Bodrum'a geldik. Bodrum ayrı bir güzel." diye konuştu.

Ailesiyle sahilde gezinti yapan Ercan Derin de Bodrum'da kendini çok mutlu hissettiğini dile getirdi. Herkesi ilçeye davet eden Derin, "Bodrum'da 12 ay boyunca deniz kenarında dolaşabilirsiniz. Denizin tadını çıkarabilirsiniz. Bodrum'da kış da çok güzel." dedi.