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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Halep'ten tahliye edilen ailelere yardımlar sürüyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:28

HATAY (AA) - Hayrat Yardım Derneğince, Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere 5 tır insani yardım gönderildi.

Dernek başkanı Hakkı Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Yardım çalışmalarına son dönemde hız verdiklerine vurgu yapan Aygün, "İçerisinde gıda, yakacak ve kıyafet olan 5 tır, Halep'ten İdlib'e gelen aileler için gönderildi. Daha önceden içeriye giren yardım malzemelerinin de dağıtımları sürüyor." dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan insani yardım malzemesi yüklü tırlar, kontrollerin ardından tampon bölgeye alınıyor. Burada Suriye'den gelen tırlara yüklenen battaniye ve gıda gibi yardım malzemeleri, dağıtılmak üzere İdlib'e gönderiliyor.

Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralıların ise Türkiye'ye devam etiyor.

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