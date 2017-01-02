Tayland'da bu yıl da seçim yok

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BANGKOK (AA) - Tayland'da cunta yönetimi, Mayıs 2014 darbesinden bu yana sürekli ertelenen seçimlerin büyük bir olasılıkla bu yıl da yapılmayacağını bildirdi.

Tayland Ulusal Yasama Meclisi üyesi Somjet Boonthanom, gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri yönetimin bu yıl yapılması planlanan seçimleri ertelediğini belirtti.

Boonthanom, gerekli mevzuatın hazırlanması için 15 aya ihtiyaç duyduklarını, seçimlerin de bu nedenle ertelendiğini ifade ederek "Seçimler muhtemelen 2018 yılının mayıs ya da haziran ayında gerçekleşecek." dedi.

Tayland'da anayasa 22 Mayıs 2014'te yapılan askeri darbe sonrası askıya alınmış, cunta yönetiminin lideri ve Başbakan Prayut Çan-oça, genel seçimlerin 2015 sonunda yapılacağı sözünü vermişti.

Darbe yönetiminin taslak anayasayı referanduma götürme kararı, 2015'te yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesine neden olmuştu.

Tayland'da 70 yıldır tahtta bulunan Kral Bhumibol Adulyadej, 13 Ekim'de akciğer enfeksiyonu ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.





