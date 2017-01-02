03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kardemir Karabükspor'da transfer çalışmaları

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:46


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, transfer çalışmalarına ilişkin, "Kadro dışı olan İshak Doğan'ı affettik. Kaleci Adriano ve Hakan Aslantaş'a takım bulmalarını önerdik, Rodic'i kiralık vereceğiz." dedi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü, bu konuda çok titiz davrandıklarını söyledi.

Kadroya yeni katılacak futbolcuların yanı sıra takımdan ayrılacak olan oyuncuların da bulunduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"Yarın takım Antalya'da toplanacak. Yeni transferlerimiz Yevhen Seleznyov ve kaleci Oleksandr Rybka da kampa katılacak. Ayrıca kadro dışı olan İshak Doğan'ı affettik. Bu oyuncu da kamp kadrosunda yer alacak. Yine sezon başında sakatlanan ve ligin ilk bölümünde forma şansı bulamayan Rumen oyuncu Marius Alexe de kampa katılacak. Öte yandan kaleci Adriano ve Hakan Aslantaş'a takım bulmalarını önerdik, Rodic'i kiralık vereceğiz. Zaten bu oyuncuları isteyenler var."

Transfer komitesinin görüştüğü birkaç yerli ve yabancı oyuncunun olduğunu aktaran Gül, anlaşma sağlanınca bu isimleri açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

KBÜ'ye ait tarihi taş binanın restorasyonu devam ediyor
YEREL

KBÜ'YE AİT TARİHİ TAŞ BİNANIN RESTORASYONU DEVAM EDİYOR
Vergili: &quot; 2016 hedeflerinin hepsine ulaştık&quot;
YEREL

VERGİLİ: " 2016 HEDEFLERİNİN HEPSİNE ULAŞTIK"