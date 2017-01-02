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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Yardım için verilen yastıktan çıkan parayı kaymakama teslim etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:51

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, evi yandıktan sonra yardım amacıyla verilen eşyanın arasında yer alan yastığın içinde bin lira bulan Aydın Dursun, parayı kaymakama teslim etti.

Aydın Dursun, evleri yandıktan sonra eşi ve 3 çocuğuyla yerleştirildiği lojmanda kendisine verilen yastığın içinde bin lira olduğu fark etti. Dursun, parayı teslim etmek üzere Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem'e ziyarette bulundu. Parayı teslim alan Erdem, Dursun'a davranışı dolayısıyla teşekkür etti.

Dursun'un örnek bir davranış sergilediğini belirten Erdem, şunları söyledi:

"Verilen malzemelerden yastığın içinden bir miktar para çıkmış. Aydın Bey'in bu paranın sahibine verilmesi için bize teslim etmesi takdire şayan. Reşadiye'de böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Tokat, özellikle Reşadiye bölgesi Anadolu kültürünün bozulmamış, o kültürü koruyan insanların yaşadığı yerlerden bir tanesi. Bu noktada tabii buradaki insanlar dürüst insanlar, bunu gösteriyor zaten. Zor durumda olmasına rağmen buna tenezzül etmiyor gelip sahibinin bulunmasını istiyor, biz de zaten sahibini bulursak sahibine teslim edeceğiz. Sahibini bulamazsak artık başkalarına yardım yapılmak üzere biz de kendi hesabımıza tekrar yatıracağız."

Aydın Dursun da "Parayı yastıkta görünce hiç harcamayı düşünmedim. Sahibinin bulunması için bugün kaymakam beye teslim ediyorum." diye konuştu.

Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evleri 8 Aralık'ta çıkan yangında tamamen hasar gören ve evden hiçbir eşyasını kurtaramayan Dursun ailesi, mahalledeki kullanılmayan ilkokulun lojmanına yerleştirilmişti. Aileye, Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait Yolüstü köyünde bulunan ancak kimsenin kalmadığı yaşlı bakımevinden yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verilmişti.


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