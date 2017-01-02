Telefonla dolandırıcılık şüphelisi güvenlik kamerasında

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BURSA (AA) - Bursa'da kendisini telefonda polis olarak tanıtıp, bir kadını dolandırmaya çalışan kişinin yakalanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Yıldırım ilçesinde yaşayan Atiye Ü'yü (44) telefonla arayan kişi kendisini polis olarak tanıttı. Telefondaki kişi, Atiye Ü'ye, banka hesabından FETÖ'ye para aktarıldığının tespit edildiğini, konuyla ilgili operasyon yaptıklarını, olayın aydınlatılması için evinde bulunan para ve altınları kendilerine vermesi gerektiğini söyledi.

Şüpheli, Atiye Ü'den, para ve altınları buluşma yerinde yanına gelen ve "bulut" diye hitap eden kişiye teslim etmesini de istedi.

Telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu fark eden Atiye Ü, başka bir telefondan eşini arayarak olayı anlattı.

Atiye Ü'nün eşinin yaptığı ihbar üzerine Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Sinandede Mahallesi'ndeki buluşma yerinde tedbir aldı. Telefondaki kişiye inanmış gibi davranan Atiye Ü, bir poşet içine koyduğu kağıtlar ve boş altın kutusuyla buluşma yerine geldi.

Bir süre sonra şüpheli F.K, para ve altınları almak için kadının yanına yaklaştı. Bu sırada olay yerinde önlem alan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.K'nin Atiye Ü. ile buluşması ve polislerce yakalanma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.