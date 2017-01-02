Yıldıztepe'de yılın ilk günlerinde ziyaretçi yoğunluğu

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ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe, yılın ilk günlerinde kayakseverlerden yoğun ilgi görüyor.

İstanbul, Ankara, Amasya, Çorum, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çankırı başta olmak üzere ülkenin birçok noktasından kayakseverleri ağırlayan merkezdeki oteller, yeni yıla yüzde 100 dolulukla girdi. Kayak merkezinde yoğunluk devam ediyor.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine, erken başlayan sezonun yüzleri güldürmeye devam ettiğini söyledi.

Bölgeye ilginin her geçen gün arttığını bildiren Yelken, "Yıldıztepe, yeni yeni kendinden söz ettiren, adını duyuran bir kayak merkezi. Buna rağmen bölge kayakseverler tarafından seviliyor. Yılbaşında yaşadığımız yoğunluk halen devam ediyor. İnşallah bu ilgi sezon sonuna kadar artarak devam eder." dedi.

Yıldıztepe'nin cazibe merkezine dönüştüğünü vurgulayan Yelken, "Kayak merkezimizin özellikle havası ve pistleri büyük beğeni topluyor. Ilık havası sayesinde insanlar neredeyse hiç üşümeden kayak yapabiliyor. Yeni pistleri de çok dikkat çekici. Burada kayak yapmanın keyfini yaşayanlar, tekrar tekrar burayı tercih ediyor." diye konuştu.

Bölgede kar kalınlığının 60 santimetre civarında olduğunu kaydeden Yelken, "Kar kalınlığımız oldukça iyi. Pistlerimiz açık. Telesiyejimiz çalışıyor. İnsanların ilgisi yüksek. Yıldıztepe yeni yıla çok güzel girdi." ifadelerini kullandı.