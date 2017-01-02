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ANKARA (AA) - Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, ödülü aldıktan sonra uluslararası zeminlerde sergilediği milli duruşu nedeniyle Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının (TÜRKSAV) "21. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

TÜRKSAV'ın "21. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri"ne layık görülen kişi, kurum ve kuruluşlar açıklandı.

TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, vakıf binasında yaptığı basın toplantısında, Türk kültürü ortak paydasından hareketle verilen ödüllerin, Türkiye başta olmak üzere Makedonya, Kazakistan, Azerbaycan ve pek çok ülkede yapılan ödül törenleriyle 21 yıldır sahiplerini bulduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünyada çalkantıların yaşandığı bu günlerde zaafa uğramasının Türk ve İslam dünyasını olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Akengin, şöyle devam etti:

"Bölücü ve yıkıcı terör örgütlerine karşı yürütülmekte olan mücadelemiz aynı zamanda hem Türk dünyasının hem de İslam dünyasının geleceğini tayin edici mahiyet arz etmektedir. İslam dininin imajı üzerinde, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin başarıyla sonuçlanması Türkiye Cumhuriyetinin tarihi bir sorumluluğudur. Biz artık Fırat Kalkanı Harekatı'na 'Türk ve İslam dünyasını kurtarma-koruma harekatı' diyor ve öyle görüyoruz."

Akengin, Türk dünyasının İslam dünyasından ayrılamayacağına işaret ederek, "Eğer Türkiye zaafa uğrarsa, bütün İslam ve Türk dünyası zaafa uğramış demektir. Onun için Türkiye tarihi bir rol ve misyonla yine karşı karşıyadır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yine zaferle çıkıp, başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

- Ödüller

Ödül töreninin mayıs ayında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacağını belirten Akengin, "21. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri"ne layık görülen kişi, kurum ve kuruluşları açıkladı.

Buna göre, Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel ödülünü aldıktan sonra uluslararası zeminlerde sergilediği milli duruşu, Bosna-Hersek'ten Prof. Dr. Kazım Hacimeyliç hat sanatı ve akademik alandaki çalışmaları, Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ Türk dünyasına yönelik akademik çalışmaları, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Türk dünyası halk edebiyatları ile ilgili çalışmaları, Bingöl online gazetesi imtiyaz sahibi Hakim Değişgeç milli birlik ve bütünlüğe yönelik yayınları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Nurlan Orazalin, KKTC'den Girne Üniversitesi Kurucusu Serhat Akpınar, Özbekistan'dan "Kamalat Gençlik Hareketi" isimli sivil toplum örgütü, "İmamların Öcü" kitabının yazarı Yavuz Selim Demirağ, TİKA yayını olarak çıkan 10 ciltlik "Büyük Türkçe Sözlük" kitabını hazırlayan Yaşar Çağbayır ve TRT Ankara Radyosunun "Gündem" programı da ödül verilecek kişi ve kuruluşlar arasında yer aldı.