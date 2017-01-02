Minik kalplerden Halep'e yardım

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Şirinler Anaokulu öğrencilerinden Haleplilere ulaştırmak üzere gıda ve kıyafetten oluşan yardım kolileri Hayrat Vakfına teslim edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Vakfı İl Temsilciliğinin organizesinde "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Şirinler Anaokulu öğrencileri yardım kampanyası başlattı.

Öğrenciler, ailelerinin de yardımıyla topladıkları 42'si gıda, 38'i kıyafet 80 koli malzemeyi Hayrat Vakfı görevlilerine teslim etti.

Şirinler Anaokulu Müdürü Zeynep Kaya, çocuklarda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Halep'te yaşanan dramdan dolayı böyle bir kampanya başlattık. Okul öncesi eğitim çocukların temeli, 'ağaç yaşken eğilir' diyerek çocuklarımıza küçükken ne verirsek gelecekte de onu göreceğiz. Temennimiz dünyada ülkemizde savaşın olmadığı yarınların güzel olduğu günler olsun. Çocuklar üzülmesin, anneler ağlamasın." diye konuştu.

Öğrencilerden 5 yaşındaki Ecrin Şahinkanat, Suriye'deki savaşın durması, oradaki insanların iyi yaşaması dileğinde bulunarak, "Biz Suriyelilere hediye vermek istiyoruz. Yanlarına gitmek istiyoruz." dedi.

Anaokulu öğrencileri, topladıkları yardım malzemelerini, Hayrat Vakfı görevlilerini teslim etti.