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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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İstanbul'daki terör saldırısı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:11

TRABZON (AA) - İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesinde defnedildi.

Sürmene Eski Cami'deki cenaze törenine, Seymen'in saldırı sırasında yanında bulunan nişanlısı Sezen Arseven, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Kaymakam Oktay Erdoğan, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Sezen Arseven, tören sırasında kadın polis memurlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Seymen'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çamlıca Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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