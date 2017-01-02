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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Başkan Vekili Yamak:

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:13


GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında TOFAŞ'ı konuk edecek Yeşilgiresun Belediyespor'da kulüp başkan vekili Fatih Yamak, rakiplerini yenerek yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu deplasmanda Best Balıkesir karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Best Balıkesir karşısında kazanmak için parkeye çıktıklarını ancak ortaya konan kötü oyun nedeniyle bunu başaramadıklarını aktaran Yamak, "Açıkçası kaybetmeyi beklemiyorduk. Bizim için önemli bir maçtı. Kazanarak ligde üst sıralara tırmanışımızı sürdürmek istiyorduk ama olmadı. Rakibimiz karşısında istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Bize yakışmayan, kötü bir oyun ortaya koyduk. Sonuçta da kaybettik." dedi.

Yamak, ligde 7 Ocak Cumartesi günü TOFAŞ'ı konuk edeceklerini anımsatarak, "Ligin ilk devresinin tamamlanmasına 2 hafta kaldı. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Önceliğimiz evimizde oynayacağımız TOFAŞ maçı. Rakibimizi mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Salon ve seyirci avantajı bizde. Bunu iyi değerlendirerek parkeden galip ayrılacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

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