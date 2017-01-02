Kilis'te askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir askeri araç, Kilis-Elbeyli Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 2 asker yaralandı.
112 acil servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.