03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'daki FETÖ soruşturmasının ilk iddianamesi kabul edildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:17

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 3'ü firari 10 şüpheli hakkında yasa dışı dinleme ve çeşitli suçlardan hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, şüpheliler hakkında, "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, iftira, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme ve suç uydurma" suçlamaları yer alıyor.

İddianamede, meslekten ihraç edilen eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay, eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça, komiser Zakir Tütüncü ile polis memurları Erkan Öztürk, Ahmet Yaz, Abdülhamit Ata, Mehmet Dikbaş, Gökhan Ağpınar ve Mustafa Işık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede ayrıca şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski AK Parti MKYK Üyesi ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk ile aralarında emniyet mensuplarının da yer aldığı 109 müştekiyi, 2009-2013 yılları arasında "Ergenekon terör örgütü" ve "organize suç örgütü" faaliyetleri iddiasıyla dinlediği belirtiliyor.

- İddianameden

Şüphelilerin FETÖ/PDY bünyesinde yasa dışı olarak terör örgütünün amaç ve çıkarları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirtilen iddianamede, "Müşteki konumundaki Çiğdem Erdoğan Atabek'in AK Parti MKYK üyesi olarak görev yaptığı dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ulusal güvenliğe ilişkin konularda telefon görüşmesi yaptığını ifade etmiş olduğu hususu da dikkate alındığında, şüphelilerin devletin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla müteselsilen temin etmeye çalıştıkları saptanmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, yasa dışı elde edilen bilgileri de FETÖ/PDY bünyesindeki terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştıklarının tespit edildiği aktarılarak, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde "baskı, korkutma, yıldırma, sindirme yöntemleriyle devletin otoritesini zaafa uğratmak" şeklinde yöntem kullanmış olmaları dolayısıyla örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Örgütün kuruluşunda 10 maddelik yemin metninin olduğu anlatılan iddianamede, ayrıca 18 maddelik prensip kurallarının da yer aldığı aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Adapazarı Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYESİ 2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Halep için yardım kampanyası devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN HALEP İÇİN YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Sakarya'da metrekare başına 123 kilogram yağış düştü
YEREL

SAKARYA'DA METREKARE BAŞINA 123 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Alicanlar Konağı restorasyon çalışmaları başlatıldı
YEREL

ALİCANLAR KONAĞI RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Serdivan Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILININ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Sakarya'da 187 adet kaçak içki ele geçirildi
YEREL

SAKARYA'DA 187 ADET KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
GÜNCELLEME - Sakarya'daki yangın
YEREL

GÜNCELLEME - SAKARYA'DAKİ YANGIN
Sakarya'da yangın
YEREL

SAKARYA'DA YANGIN
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Sakarya Analiz Satranç Kulübünden Kızılay'a destek
YEREL

SAKARYA ANALİZ SATRANÇ KULÜBÜNDEN KIZILAY'A DESTEK
&quot;Kredi kartınızın aidatsız olmasını talep edin&quot;
YEREL

"KREDİ KARTINIZIN AİDATSIZ OLMASINI TALEP EDİN"