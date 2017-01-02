Antalyalılar'dan yeni kimlik kartına ilgi

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ANTALYA (AA) - Nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli yeni kimlik kartlarını almak isteyen Antalyalılar, ilk günden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde yoğunluğa neden oldu.

Yeni kimlik kartları için tüm illerde başlayan başvurular Antalya'da da kabul edildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne gelen çok sayıda vatandaş, kimlik kartı başvurusunda bulundu.

Başvuruya gelen vatandaşlardan nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf istendi.

Antalya'da ilk gün başvuruda bulunan vatandaşlardan 790'ının işlemi tamamlandı.

- Vali Karaloğlu'ndan çipli kimlik kartı başvurusu

Vali Münir Karaloğlu da nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu.

Konyaaltı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gelen Karaloğlu, başvuru süreci hakkında yetkililerden bilgi alarak, başvurusunu yaptı.

Karaloğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerinde uzun süredir çalışılan yeni kimlik kartlarının bugün itibarıyla Türkiye genelinde verilmeye başlandığını, Antalya merkez ve 19 ilçede de başvuruların alındığını söyledi.

Nüfus müdürlüklerinde işlemi tamamlanan vatandaşların kimliğinin adreslerine gönderileceğini belirten Karaloğlu, "Yeni kimlik kartları banka kredi kartı ebatında olacak. Eskisi gibi cinsiyet ve renk ayrımı olmayacak. Daha üst teknoloji kullanılan kimlik kartlarının taşıması da kolay. Yeni kimlik kartlarının en büyük özelliği ise sahteciliğe karşı vatandaşı koruyor olması." dedi.

Karaloğlu, güvenlikli olan yeni kimlik kartlarının devlet hizmetlerinde de imza olarak kullanılabileceğini vurguladı.

Antalya Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Ülkü Yavuz da 10 yılık ömre sahip yeni kimlik kartının, vatandaşın nüfus bilgilerini, biyometrik verilerini ve fotoğrafını barındırdığını ifade etti.

Bu arada, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Döşemealtı Kaymakamı Mehmet Baygül, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in de çipli kimlik kartı başvurusu yaptığı öğrenildi.