İstanbul'daki terör saldırısına tepki

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MANİSA (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İstanbul’daki terör saldırısını kınadıklarını belirterek, "Böyle bir şeyi zinhar kabul edemeyiz. Muhalefet partilerinin de ifade etiği gibi, eğlence mekanının bu şekilde saldırıya uğraması veya Noel'den dolayı bunun yapılması, bu ülkede bizlerin kesinlikle kabul etmediği bir husustur." dedi.

Baybatur, AK Parti Genel Merkezi tarafından partinin Manisa İl Başkanlığına atanan Berk Mersinli'yi ziyaretinde gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Eğlence mekanında Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı ülke vatandaşlarının bulunduğunu hatırlatan Baybatur, "Saldırıyı nefretle kınıyoruz. Böyle bir şeyi zinhar kabul edemeyiz. Muhalefet partilerinin de ifade etiği gibi, eğlence mekanının bu şekilde saldırıya uğraması veya Noel'den dolayı bunun yapılması bu ülkede bizlerin kesinlikle kabul etmediği bir husustur. Terör ister camiye, ister bu insanların bulunduğu eğlence mekanına, ister okula olsun bizim için fark etmiyor. Terör terördür. Bu yapanın şundan ya da bundan olması önemli değildir. Terörü yapmış olan insanlar, günahsız insanlara haince saldırarak öldüren insanlar bizim için teröristtir." diye konuştu.

Terör saldırısının yılbaşı kutlaması yapılan bir eğlence merkezine yönelik olması nedeniyle "yaşam tarzına müdahale" gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Baybatur, şunları kaydetti:

"Bundan önce saldırılar oldu. İstanbul’da oldu, Kayseri’de oldu askerimize, polisimize, vatandaşlarımıza oldu. Bununla alakalı şundan dolayı ya da bundan dolayı diye bunun ayrımına düşmedik. Bu tehlikeli bir ifadedir. Noel'den dolayı, yaşam tarzından dolayı, alakası yok. Terör saldırıları bir süredir ülkemizde askerimize, polisimize, sivil vatandaşımıza yönelik ne yazık ki devam ediyor. Hükümetimizin dirayetiyle bunlar da bertaraf edilecek."

Berk Mersinli ile gençlik kollarından bu yana birlikte hareket ettiklerini, uzun dönem siyaset yolculuğu yaptıklarını ifade eden Baybatur, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki bu süreçte Berk Mersinli kucaklayıcı kişiliğiyle Manisa’da önemli çalışmalara imza atacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise kısa zamanda il yönetimini belirleyerek referandum için çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.





