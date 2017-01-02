Edirne'de 24 yabancı uyruklu yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ihbar üzerine Uzunköprü ilçesi Çalıköy köyünde, Suriye uyruklu A.M'nin kullandığı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 Suriye, Pakistan ve Irak uyruklu yakalandı.
Sürücü A.M. ve yanındaki M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Edirne'ye bağlı Bosnaköy'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Suriye ve Tunus uyruklu 3 kişi tespit edildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.