Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin 60 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A, Çorlu ilçesinde yaşayan Halil Yenen'i telefonla arayarak, elinde 4 kilogram Reşat altını olduğunu, bunları 60 bin liraya satmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine altınlardan numune görmek isteyen Yenen, kuyumcu arkadaşını da yanına alarak M.A. ile buluştu. M.A'nın verdiği numune altının gerçek olduğunu anlayan Yenen, altınların tamamını satın almak için bankadan 60 bin lira çekti.

Daha sonra M.A, Ö.Y. ve U.K. ile buluşan Yenen, 60 bin lirayı teslim etti. Parayı alan şüpheliler, "Altınları getireceğiz" diyerek Yenen'in yanından ayrıldı.

Bir süre altınların getirilmesini bekleyen Yenen, şüpheliler gelmeyince dolandırıldığını fark ederek polis merkezine müracaat etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu M.A, Ö.Y ve U.K'yi Hayrabolu ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı



