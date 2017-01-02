Eşini döverek öldüren kocaya müebbet hapis istemi

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ADANA(AA) - Adana'da eşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet, 4 yakınının da 20'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde 5 Aralık 2016’da sokakta yarı baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bir çocuk annesi Şehriban Elmas'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Şehriban'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi İzzet ile tutuksuz yargılanacak olan kayınbabası İsmail, kayınvalidesi Keziban, kayınbiraderi İbrahim Elmas ile akrabaları Nusret Elmas hakkında "Eşi kasten canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve bu suça iştirak" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

İddianamede, öldürülen Şehriban’ın eşi İzzet ile olay tarihinden yaklaşık 1,5 yıl önce kaçarak evlendikleri, evliliklerinin ilk günlerinde aralarının iyi olduğu, daha sonraki günlerde ise geçimsizliklerinin başladığı belirtildi.

Şehriban’ın evlendiğinde eşi İzzet, kayınbabası İsmail, kayınvalidesi Keziban ve İzzet'in kardeşleri ile birlikte yaşadığı ifade edilen iddianamede, evlilikten 1 ay sonra maktulün eşi, kayınbabası, kayınvalidesi ve kayınbiraderi tarafından dövüldüğü, evden dışarı çıkartılmadığı ve tehdit edildiği ileri sürüldü.

Olaydan yaklaşık 1 ay önce Şehriban'ın, ablası Yıldız Kurt'u telefonla arayarak kayınbabasının, kayınvalidesinin ve eşi İzzet'in kendisini döverek odaya kilitlediklerini, her yerinin ağrıdığını, ayakta duramadığını söylemesi üzerine bu kişinin polisi aradığı belirtilen iddianamede, eve gelen güvenlik güçlerinin şüphelilerin hepsini polis merkezine götürdükleri, İzzet ve ailesi için evden 1 ay uzaklaştırma kararı verildiği, Şehriban'ın da kadın sığınma evine yerleştiği anlatıldı.

Olaydan 1 gün sonra ise Şehriban'ın 5-6 aylık olan oğlu İsmail'i de alarak İzmir'de oturan babasının yanına gittiği aktarılan iddianamede, 15 gün sonra Şehriban'ın eşinin ayrı bir ev tutacağı vaadi ile barışıp bir araya geldikleri ve bir süre sonra Şehriban’ın tekrar dövüldüğü kaydedildi.

İddianamede, Şehriban’ın öldürülmeden önce ablası Yıldız Kurt ile yaptıkları telefon görüşmelerine de yer verildi.

Abla Kurt’un kardeşi ile yaptığı görüşmede, İzzet’in kardeşine tüfek çekerek "Ailenle bir daha görüşmeyeceksin yoksa seni öldürürüm?" diyerek tehdit ettiği belirtilen iddianamede, Kurt'un daha sonra yaptığı aramada telefonunu açan Şehriban'ın konuşamadığı ancak "İzzet ne olur beni öldürme?’ diye sesini duyduğu, evdeki seslere göre oda içinde 5-6 kişinin bulunduğu, Şehriban'ın da "Hakkınızı helal edin" diye bağırdığı ve telefonu kapattığı ifade edildi.

- Ölüm nedeni iddianamede

Ölü muayene tutanağında Şehriban’ın boyun her iki yan ve ön yüzde, yaygın çok sayıda tırnak izi ile uyumlu abrazyonlar bulunduğu, otopsi tutanağına göre de ölümünün kafatası kaide kırığı ve boyun, omur tranvers proçes kırığı nedeniyle meydana geldiğinin bildirildiği aktarılan iddianamede, "Ayrıca otopsi sırasında nefes borusunda soluk alamamaya bağlı kızarıklıklar görüldüğü, bu durumda Şehriban'ın kafasına ve boynuna vurmak suretiyle, nefes almasını önlemek için de boyun kısmına bastırılarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürüldüğü belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Sanık İzzet Elmas dışındaki diğer sanıkların olaya iştiraklarını mahkemenin takdirine bırakan savcı, İzzet Elmas’ın ağırlaştırılmış müebbet, diğer aile yakını sanıkların ise suça iştirakten 20’şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacağı belirtilirken, katil zanlısı koca Elmas’ın tutuklandığı mahkemede yaptığı savunmasında, karısının öldürmek istemediğini ileri sürerek, "Çok seviyordum. 4 yıl arkadaşlık ettik. Sonra ailesinin başkasına vereceğini öğrenince kaçırdım. Benden 15 bin lira başlık parası aldılar. Ailesinde uyuşturucu satanlar vardı. Onlarla görüşmelerini istemiyordum. Olay günü de ablası Yıldız'ın evine gitmiş, arayıp eve çağırdım. Şehriban geldi, tartışmaya başladık. Ben de dövdüm ama böyle olmasını istemezdim, çok pişmanım." dediği öğrenildi.





