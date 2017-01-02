Arazi yüzünden tartıştığı akrabasını öldürdü

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VAN (AA) - Van'da, arazi nedeniyle husumet yaşadığı akrabasını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Aralık 2016'da İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden C.Ö'nün, evine atılan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayın şüphelisi olarak H.Ş'nin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili alınan tanık beyanlarında, C.Ö. ile olayın şüphelisi olan H.Ş'nin amca çocuğu olduklarını ve Gürpınar ilçesindeki gayrimenkullerin ortaklar arasında dağıtımından dolayı aralarında husumet olduğunu beyan etmişlerdir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda olayın şüphelisi olan H.Ş, düzenlenen operasyon sonucu Halilağa Mahallesi'nde yakalanmıştır. İkametinde yapılan aramada olay günü üzerinde bulunan kıyafetler ve bir el bombası ele geçirilmiştir. H.Ş, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.