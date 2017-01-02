03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Arazi yüzünden tartıştığı akrabasını öldürdü

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:37
Arazi yüzünden tartıştığı akrabasını öldürdü

VAN (AA) - Van'da, arazi nedeniyle husumet yaşadığı akrabasını öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Aralık 2016'da İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden C.Ö'nün, evine atılan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayın şüphelisi olarak H.Ş'nin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili alınan tanık beyanlarında, C.Ö. ile olayın şüphelisi olan H.Ş'nin amca çocuğu olduklarını ve Gürpınar ilçesindeki gayrimenkullerin ortaklar arasında dağıtımından dolayı aralarında husumet olduğunu beyan etmişlerdir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda olayın şüphelisi olan H.Ş, düzenlenen operasyon sonucu Halilağa Mahallesi'nde yakalanmıştır. İkametinde yapılan aramada olay günü üzerinde bulunan kıyafetler ve bir el bombası ele geçirilmiştir. H.Ş, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Van'daki sözde &quot;öz yönetim&quot; soruşturması
YEREL

VAN'DAKİ SÖZDE "ÖZ YÖNETİM" SORUŞTURMASI
Erciş'te İlk Çipli Nüfus Cüzdanı Kaymakam Yaşar'a Verildi
YEREL

ERCİŞ'TE İLK ÇİPLİ NÜFUS CÜZDANI KAYMAKAM YAŞAR'A VERİLDİ
Gevaş'ta belediye çalışmaları devam ediyor
YEREL

GEVAŞ'TA BELEDİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kaymakam Çınar: &quot;Gevaş'ı daha güzel yerlere getirmek istiyoruz&quot;
YEREL

KAYMAKAM ÇINAR: "GEVAŞ'I DAHA GÜZEL YERLERE GETİRMEK İSTİYORUZ"
Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması
YEREL

VAN-BAHÇESARAY KARAYOLUNDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
Van Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki durumu inceleniyor
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İLÇELERDEKİ DURUMU İNCELENİYOR
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER

Ankara'da Vanlılar Vakfı kuruldu
YEREL

ANKARA'DA VANLILAR VAKFI KURULDU
Van'da saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
YEREL

VAN'DA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST YAKALANDI