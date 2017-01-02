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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Halep'ten sivillerin tahliyesi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:37

HATAY (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 351'e ulaştı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumu ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 351'e ulaştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 46'sının hayatını kaybettiği, 131'inin Malatya, Adana, Konya, Mersin, Osmaniye, Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Kayseri ve Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildiği, 63'ünün de tedavileri tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.

- İnsani yardımlar

Halep'ten İdlib kırsalına gelenlere, Afet ve Acil Durum Başkanlığı Yönetimi (AFAD), Türk Kızılayı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardımlar aralıksız sürüyor.

Tahliyelerin başladığı günden bu yana İdlib kırsalı ve çevre köylerine gelen ailelere çadırdan gıda kolisine, yataktan battaniye ve sağlık malzemelerine kadar birçok yardım yapılıyor.

AFAD tarafından Halep'ten tahliye edilenlere 15 tırlık çadır malzemesi, 10 bin battaniye, 20 yaşam ile 2 duş konteyneri, jeneratör ve projektör, Türk Kızılayından da 4 binin üzerinde çadır, 123 bin 646 gıda kolisi, 248 bin üzerinde battaniye, 35 binin üzerinde yatak ve sağlık malzemesi olmak üzere toplam bin 132 tırlık yardım ulaştırıldı.

Bölgeye İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla da barınma, eğitim, gıda, lojistik ve sağlık malzemesi olmak üzere toplam 801 tır yardımda bulunuldu.

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