Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, portresini çizip Twitter hesabından paylaşan serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinin paylaştığı görüntülere göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Erdoğan, Gülşah'ı sarılarak karşıladı.

Yazıcı ailesiyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ablasına Gülşah'a iyi bakıp bakmadığını sordu. "Benim hayat amacım o zaten, kardeşime bakmak." yanıtını veren abla Yazıcı, kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Mutlu ettiniz kardeşimi." dedi.

Abla Yazıcı, Gülşah'ın açık ögretim lisesinden, kimseden yardım almadan mezun olduğunu söyledi. Gülşah, daha sonra Erdoğan'ın Rabia işareti yaparken çizdiği portresini Erdoğan'a gösterdi. Erdoğan'ın kendisinden Rabia işareti yapmasını istemesi üzerine Gülşah da Rabia işareti yaptı.

Kabule daha sonra katılan Başbakan Binali Yıldırım da Gülşah'ı sarılarak öptü. Gülşah'a bilgisayar hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım birlikte aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Erdoğan, geçtiğimiz ay portresini çizerek Twitter üzerinden paylaşan Gülşah Yazıcı'ya yine Twitter üzerinden teşekkür etmiş daha sonra da Gülşah'ı telefonla aramıştı.