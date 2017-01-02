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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat'ta apartmanda yangın

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:41

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3. katında Özgecan Gemi’ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Evde mahsur kalan Özgecan Gemi ve kızı, itfaiye ekiplerince merdivenden indirildi. Dumandan etkilenen anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye sevk edildi.

Binanın 5'inci katında bulunan KOAH hastası Ünzüle Koşar da dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Koşar'a ulaşmak isteyen itfaiye aracı kar birikintisinden dolayı hareket etmekte zorlanınca vatandaşlar aracı itti.

Merdivenle Koşar’ın bulunduğu kata ulaşan itfaiye ekipleri camı kırıp içeri girdi.

Sağlık ekiplerinin de yardımıyla binadan çıkartılan Koşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.

Söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra itfaiye ekipleri yangın çıkan dairede inceleme yaptı.

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