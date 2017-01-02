GÜNCELLEME - Trabzon'da mobilya fabrikasında yangın

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalarda, Büyükşehir Belediyesine ait 28 itfaiye aracı ve su tankeri kullanıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için su ve köpükle müdahalelerde bulundu. Yangın nedeniyle oluşan duman, Karadeniz Sahil Yolu'nun üzerini kapladı.

Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.



Öte yandan, olay yerine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Vali Yücel Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

Yangının neden çıktığının belirlenmesi amacıyla itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu arada, soğutma çalışmaları sırasında bir kepçe de olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak, fabrika çevresinde araç ve yaya trafiği kesildi.

Alanda incelemelerde bulunan Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, AA muhabirine, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Mobilya imal edilen fabrikadaki yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Şen, "Tek sevindirici tarafı ölü veya yaralı bulunmaması. Allah'a şükür herhangi bir şekilde yaralımız yok. Yangın başladığı anda işçiler tahliye edildi. İçerideki tüpler dışarıya çıkarıldı. Olabildiğince önlem alınmaya çalışıldı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.