GÜNCELLEME - Sakarya'daki yangın

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan yangında palet üretim tesisi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hanlıköy Dörtyol Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir palet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, rüzgarın etkisiyle büyüyen ve palet ile kontraplakları saran alevlere müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve çevredeki kurumlardan gelen ekiplerce yapılan ve yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında üretim tesisi, binlerce palet ve bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin, olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerince yapılacak çalışmanın ardından belli olacağı bildirildi.