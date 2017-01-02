Öğrencilerden askerlere moral ziyareti

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde lise öğrencileri, teröre tepki için İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Evlerinde yaptıkları yemeklerin yanı sıra pasta ve börek alan Kaman Tarım Lisesi öğrencileri, okul önünde toplanarak İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü. Askerleri ziyaret eden öğrenciler, yanlarında getirdikleri yiyecekleri askerlere ikram etti.

Öğrenciler adına konuşan Yasin Kayhan, hem ziyaret etmeyi hem de askerlere moral vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Kayhan, "Evlerimizde annelerimizin ve kız öğrencilerin yaptığı yemekleri getirdik. Terörle mücadele eden askerlerimize moral vermek istedik. Sizler, yurdun dört bir yanından ilçemize gelerek bizlerin güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışıyorsunuz. Bizler de sizin yanınızda olmaya gayret ediyoruz. İnşallah bir nebze olsun acılarınızı unutturmuşuzdur." dedi.

Kaman İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürkan Gündüz de öğrencilerin ziyaretinden duygulandığını ifade ederek, "Ülkemiz son günlerde çok büyük saldırılara maruz kalmaktadır. Yaşanan terör olaylarına karşı birlik ve bütünlüğümüzü her zaman korumalıyız. Siz gençler, bilinçli bir şekilde yetiştiğiniz takdirde bütün bu olumsuz koşullar ortadan kalkacaktır. Sizler bu kutsal bayrağı devralacak nesil olarak bizlere bugün çok büyük moral verdiniz." diye konuştu.

Ziyaretin anısına Gündüz'e Osmanlı tuğrası bulunan tablo hediye eden öğrenciler, üzerinde "hayırlı teskereler" yazan pastayı askerlerle kesti.