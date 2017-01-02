Muş'ta terör operasyonları

MUŞ (AA) - Muş'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PYD ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda il merkezinde görevli bir emniyet personeli ile bir askeri personelin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, Bulanık ilçesinde de iki kişinin PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalandığı kaydedildi.