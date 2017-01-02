Edirne'de bardaki cinayet

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde iki kardeşten birinin öldüğü diğerinin yaralandığı bar kavgasında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlhan Ergene'nin (40) öldürülmesi ve Emrah Ergene'nin (35) yaralanmasına neden olan bar kavgasıyla ilgili gözaltına alınan H.İ.Ç. ile M.S. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece, "kasten adam öldürmek ve yaralamak" suçlarından tutuklandı.

- Olay

Geçen hafta sonu Eski Yağ Pazarı Sokak'ta İlhan ve Emrah Ergene kardeşlerin işlettiği bara aralarında geçmişte husumet olduğu iddia edilen H.İ.Ç. ve M.S. gelmiş, taraflar arasında sözlü başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüşmüştü.

M.S'nin yanında getirdiği pompalı tüfekle İlhan Ergene'ye ateş ettiği, H.İ.Ç'nin de Emrah Ergene'yi bıçakla yaraladığı iddia edilmiş, Ergene kardeşler ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ancak İlhan Ergene hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.









