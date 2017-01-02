Suriye'ye insani yardım

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KİLİS (AA) - Kilis'te, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında temin edilen insani yardım malzemeleri tırlarla Suriye'ye gönderildi.

TDV Kilis Şubesi tarafından "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında, Konya'nın Karapınar ve Başiskele ilçe müftülüklerince toplanan yardım malzemeleri, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Telaferli Türkmenlere verilmek üzere hazırlandı.

Gıda, yatak, battaniye, soba, ayakkabı, çocuk bezi ve mamadan oluşan yardım malzemelerinin yüklendiği 6 tır, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından tampon bölgedeki Suriye plakalı araçlara nakledildi.

Karapınar İlçe Müftüsü Kadir Demirleng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV olarak son günlerde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle sınırın Suriye tarafında kamplarda barınan ve zor günler geçiren sığınmacılara yönelik yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Suriyeli kardeşlerinin ve yavrularının ölmemesi için başlattıkları "Halep'te insanlık Ölmesin" kampanyası ile 2 hafta gibi kısa sürede 4 tır bağış topladıklarını anlatan Demirleng, "Tırların içerisinde sünger yatak, battaniye, yiyecek, çadır, soba ve ayakkabı gibi malzemeler var. Şu anda bunları müftülüğümüze teslim ettik. Bu yardımlar Suriye'ye gönderilerek mazlum sivil halka yaşam kaynağı olacak."diye konuştu.

Yardım gönderen gönüllülerin iyi bir amel işlediğini ve sevaba girdiğini aktaran Demirleng, bağışlarla temin edilen malzemeleri bölgeye ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını, hayırsever vatandaşlardan desteklerini esirgememelerini istedi.