Antalya'da kamyonetin altında kalan yaşlı adam öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde, kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait Tuncay Aksoy idaresindeki 06 BY 8769 plakalı kamyonet, Bademli Mahallesi'nde, geri manevra yaptığı sırada Mehmet Demir'e (83) çarptı.
Durumu fark eden vatandaşların uyarısıyla duran aracın altından çıkarılan Demir, ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsü Aksoy'u gözaltına aldı.