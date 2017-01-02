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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:13
Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 50 çıkı metamfetamin ve 300 gram esrar maddesi ele geçirildi, yakalanan 11 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yılbaşı gecesi ilçenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, satışa hazır 50 çıkı metamfetamin, satışa hazır 2 kavanozda toplam 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si, haklarında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen S.Y, F.G, İ.B. ile M.D, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden birinin yakınının diğer şüphelilere tepki göstermesi kameralara yansıdı.

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