Aydın'da refakatçi kadına taciz iddiası

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AYDIN (AA) - Aydın'da, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde refakatçi bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinin çocuk hastalıkları servisinde tedavi gören çocuğuna refakat eden kadının odasına girerek, kendisini hastane görevlisi olarak tanıtıp tacizde bulunduğu iddia edilen İ.K, kadının bağırması üzerine hastanenin güvenlik görevlilerince yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden de odaya girdiği belirlenen İ.K, polise teslim edildi.

İ.K'nin, ADÜ Rektörlüğü mali işler bölümünde çalıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, "Böyle bir şeyin kabul edilmesi beklenemez. Adı geçen şahıs hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Öte yandan, İ.K'nin 2013 yılında da Aydın kent merkezindeki bir mağazada 3 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.