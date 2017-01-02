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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Dağda mahsur kalan 4 avcı kurtarıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:23

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde avlanmak için çıktıları yaylada, kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişinin kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre; avlanmak için ilçedeki Söbeova Yaylası Çamlıbel mevkisine giden ve burada yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi için dün başlatılan kurtarma çalışma sonucunda AFAD, İl Özel İdaresi ve Gelendost Belediyesi ekipleri, mahsur kalan 4 avcıya ulaştı.

Kar paletli araçla Balcı köyüne getirilen ve sağlık durumları iyi olan avcılar, tedbir amaçlı köyde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi

Ali Kaya, Asım Kaya, Mehmet Ali Yıldız ve Mevlüt Polat olduğu belirlenen avcıların, traktörle çıktıkları bölgede, traktör lastiğinin patlaması sonucu yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları ve bir dağ evine sığındıkları öğrenildi.

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