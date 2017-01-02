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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: "(İstanbul'daki terör saldırısı) 2017 yılının ilk dakikalarında, ilk saatlerinde yapılmış olmasının verdiği önemli bir mesaj var. 2016 Türkiye için, bölgemiz için zor bir yıl oldu. Terör örgütleri eş zamanlı olarak, arkalarındaki stratejik ittifaklarını da kullanarak 2016 yılında Türkiye'ye karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. Milletçe, '2017 geliyor, inşallah güzel günler gelecek ve Türkiye 2017'yi daha güzel geçirecek, 2017'yi esenlik, barış ve kardeşlik içerisinde geçirecek' diye ümit ve temenni ettiğimiz bir anda maalesef bu hain saldırıyı gerçekleştirerek şu mesajı vermek istiyorlar; '2017'de de Türkiye'nin başına bela olmaya devam edeceğiz'. Biz de onlara diyoruz ki; Biz de 2017'de nerede olursanız olun inlerinize gireceğiz. Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz."

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