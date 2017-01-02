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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: "(İstanbul'daki terör saldırısı) İkinci verilen mesaj, Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen mesajdır. Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde, başarılı ve kararlı bir şekilde Suriye'de yürütülmekte olan operasyonların hem terör örgütlerini hem terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği anlaşılıyor. Özellikle son zamanlardaki sahadaki başarımızı hazmedemeyen güçlerin, terör eylemini yönlendirdiği anlaşılıyor."

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