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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: "(İstanbul'daki terör saldırısı) Üçüncü mesaj, bu terör eylemiyle birlikte, maalesef Türkiye'de halkımız arasında hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden, mezhepler üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar ve maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür şuursuz, dengesiz bir takım propagandalarla da halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamına yakını, bu konuda son derece şuurlu ve tecrübelidir. Terörün dininin, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir."

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