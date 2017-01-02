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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, "Halep'e yol açın" kampanyası kapsamında temin edilen 5 tır yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Aksaray İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan pazar yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'te çok büyük sıkıntılar yaşandığını, devam eden tahliyeler ile halkın yardıma gereksinim duyduğunu söyledi.

Oradaki insanlara yardımcı olmak adına yardım kampanyalarını sürdüreceklerini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bölgede bulunan insanlar şu an çok zor durumda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Üretmeyen bir halk var karşımızda. Evinden, işinden olmuş bir kitleden bahsediyoruz. Böyle bir zamanda yere düşenin yardımcısı olmakla mükellefiz. Bizim kulluk, kardeşlik bilincimiz bunu gerektiriyor. Bölgeden anlık ihtiyaç listeleri geliyor. Şu an acil olarak kömür, ilaç, battaniye ve kışlık elbise yardımına gereksinim duyuluyor. Halkımıza bunu duyurmak istiyoruz. Bugün gönderilen tırlarımızda su, un, gıda malzemesi ve battaniye mevcut. İnşallah bunları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız."

Konuşmanın ardından tırlar Haleplilere ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.